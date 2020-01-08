Fenerbahçe transferde adımlarını dikkatli atıyor.

Sezon başında kadrosunda önemli ölçüde değişikliğe giden sarı lacivertliler ekonomik şartları zorlayacak transferlerden uzak duruyor.

Transfer gündemindeki isimlere ilgi sürerken kesin anlaşma için aceleci davranılmıyor.

Sarı lacivertlilere farklı mevkilerde birçok isim öneriliyor ancak takımın acil ihtiyacı olan sol bek mevkisindeki öncelik sürüyor.

Özellikle bu mevkideki transfer seçenekleri dikkatli değerlendiriliyor.

Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede sık sık Dirar’ı oynatmak zorunda kalan Ersun Yanal da bu mevkide verimli olacak bir transfer istiyor.

Stoper için de görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler ayrılması muhtemel isimlere göre transfer kararını verecek.

Forma şansı bulamayan Adil Rami veya beklenen performansı veremeyen Mathias Zanka ile yolların ayrılması durumunda ise bu bölgeye nokta atışı bir transfer yapılacak.

Beklenen kalitede bir stoper ile anlaşılamaması halinde ise Gustavo veya Jailson zaman zaman stoper bölgesinde değerlendirilmeye devam edecek.

Kaynak: TRT SPOR