Yılmaz Vural Seksenler dizisinde08 Ocak 2020 Çarşamba 14:31 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:53
Yılmaz Vural, oyunculuktaki hünerlerini TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'de sergiledi. Deneyimli teknik direktör ile oyuncular arasında çok renkli görüntüler ortaya çıktı.
Yeşil sahaların renkli ismi Yılmaz Vural, bu kez hünerlerini oyunculukta sergiledi.
TRT ekranlarının sevilen dizisi 80'lere konuk olan deneyimli teknik adam, büyük bir ilgiyle karşılandı.
Dizide "İmdat Hoca" karakterini canlandıran Yılmaz Vural, bir süre oyuncularla sohbet etti.
Deneyimli teknik adam ile dizinin başrol oyuncularından Ceyhun Fersoy'un diyalogu ise görülmeye değerdi.
Dizideki rolüyle ilgili de konuşan Yılmaz Vural, "Seksenler küme düşmez" dedi.
TRT ekranlarının klasiği haline dönüşen Seksenler, hafta içi her gün saat 17.00'de TRT 1'de.
Kaynak: TRT SPOR