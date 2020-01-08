Ara transfer döneminine oldukça hızlı başlayan Galatasaray, Onyekuru ve Sarracci'den sonra bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

Nijeryalı oyuncu, alacaklarına karşılık Eskişehirspor'dan bonservisini aldı. Galatasaray, bonservis problemin çözülmesinin ardından Sekidika'ya imza attırdı.

Galatasaray’ın, 23 yaşındaki futbolcuyla 3 buçuk yıllığına anlaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Sekidika'ya yarım sezon için 225 bin, senelikse 450 bin euro vereceği ifade edildi.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede görev yapabilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Eskişehirspor’da 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TRT SPOR