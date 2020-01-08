Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan 28'i ve 2 takım, zirve mücadelesi verdi.

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, judo, karate, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele eden isimler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için önem taşıyan sezonu, dünya klasmanının ilk 5 sırasında bitirmeyi başardı. Dünya sıralamasının ilk 5'inde en fazla sporcunun bulunduğu branş, 10 kişiyle güreş oldu.

6 milli sporcu dünya sıralamasının zirvesinde

Boks, güreş ve karate dallarından 2'şer isim, disiplinlerinin en iyisi olarak dikkati çekti.

Kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli birinci sırada yer aldı.

2019'da grekoromen stil 130 kiloda dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Güreşte serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı da sıkletinin en iyisi oldu.

Karatede ise dünya sıralamasında erkekler 75 kiloda Uğur Aktaş ve kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu birinci sırada yer aldı.

Dünya klasmanında ilk 5'te yer alan sporcular şunlar:

Branş Disiplin Sporcu Dünya sıralamasındaki yeri Atletizm 200 metre Ramil Guliyev 2. 400 metre engelli Yasmani Copella Escobar 4. Boks 51 kilo Buse Naz Çakıroğlu 1. 69 kilo Busenaz Sürmeneli 1. Cimnastik Paralel Bar Ferhat Arıcan 3. Güreş Serbest 57 kilo Süleyman Atlı 1. Serbest 65 kilo Selahattin Kılıçsallayan 4. Serbest 86 kilo Fatih Erdin 3. Serbest 92 kilo Süleyman Karadeniz 5. Serbest 125 kilo Taha Akgül 2. Grekoromen 82 kilo Emrah Kuş 3. Grekoromen 130 kilo Rıza Kayaalp 1. Kadınlar 50 kilo Evin Demirhan 2. Kadınlar 55 kilo Bedia Gün 3. Kadınlar 72 kilo Buse Tosun 4. Judo 73 kilo Bilal Çiloğlu 4. 81 kilo Vedat Albayrak 3. Karate + 75 kilo Uğur Aktaş 1. 55 kilo Serap Özçelik Arapoğlu 1. 61 kilo Merve Çoban 4. KATA Ali Sofuoğlu 3. 67 kilo Eray Şamdan 4. Okçuluk Klasik Yay Mete Gazoz 5. Klasik Yay Karışık Takım 4. Klasik Yay Erkek Takım 4. Tekvando 49 kilo Rukiye Yıldırım 4. 57 kilo Hatice Kübra İlgün 5. 57 kilo İrem Yaman 3. 67 kilo Nur Tatar Askari 2. +67 kilo Nafia Kuş 5.

Kaynak: AA