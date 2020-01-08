Galatasaray’da, Ryan Babel’in geleceği merak konusu.

Henry Onyekuru transferi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili menajeri Winny Haatrecht, yeni açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın Telegraaf gazetesine konuşan Haatrecht, Babel'in Ajax'a gitmeye hazır olduğunu belirtti.

"Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak, Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor."

Hollanda basınında çıkan haberlerde Babel'in, Ajax'a transferinin önümüzdeki günlerde biteceği iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynadığı 15 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TRT SPOR

