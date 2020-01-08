Spor
Falette Fenerbahçe için İstanbul'a geldi08 Ocak 2020 Çarşamba 14:22 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:24
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı stoper Simon Falette, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Antalya kampına katılması bekleniyor.
Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Simon Falette Fenerbahçe