Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılı dolduran 195 kişi, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törenle beratlarını aldı.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Cibara ve Can Natan, eski divan kurulu başkanları İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu ile sarı-kırmızılı camiadan birçok kişi katıldı.

Törende konuşma yapan Özbek, divan kurulunun kulübün en yüksek istişare kurumu olduğunu belirterek, yeni üyelere toplantılara katılma çağrısında bulundu.

Özbek, kulüpte hem sportif hem de mali konularda iyileşme olduğunu belirtti.

"Bugünlerde Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan hususlardan biri camiadaki sevgi iklimidir. Bunun için hizmet ediyoruz. Sizlerin de buna destek vermesini istiyorum. Camianın ve kulübün içinde hem sportif faaliyetlerde hem de finansal yapının düzelmesi yönündeki hareketlerde büyük gelişmeler var. Bunu tek başına yönetim kurulunun veya başkanın başarısı olarak telakki etmek mümkün değil. Bu başarının tek sırrı Galatasaray'daki sevgi iklimidir. Değerli yeni üyeler ve Galatasaraylılar, ne olur oluşturulacak sevgi iklimine el verin. Bu çabanızı Galatasaray'dan esirgemeyin. Galatasaray'ın geleceği, başarılı yüzyıllara gitmesi bu sayede olacaktır. Yeni üyelerden rica ediyorum, Galatasaray'a hizmet etmek için lütfen divan kuruluna iştirak edin."

Konuşmaların ardından yeni divan üyelerine beratları takdim edildi.