Antalyaspor ile Giresunspor, Corendon Airlines Park Antalya'da karşılaştı. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

4 gollü maçta kazanan çıkmadı. Antalyaspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Antalyaspor'un gollerini, 4. dakikada Doğukan Sinik ile 59. dakikada Adriano kaydetti.

Giresunspor'un gollerini ise 40. dakikada Eguskiza ve 79. dakikada Bajic attı.

Antalyaspor'da Fernando 61. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kötü gidişatını sürdüren Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı. Kırmız beyazlılar, ligde üçüncü beraberliğin alarak haftayı 18 puanla kapattı.

İki kez geri düştüğü mücadeleden galibiyet çıkartamayan Giresunspor ise ligde beşinci beraberliğini alarak 20 puana yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Güray Vural'ın verdiği pas ile sol kanattan içeriye doğru giren Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Larsson, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 40. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borja Sainz, hızla ceza sahasına girerek, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Alperen Uysal topu kale direğinin dibinden kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı arkaya gönderdi. Altı pas içindeki Veysel Sarı'nın dizine çarpan meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Larsson'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nakajima'nın şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere tokatlamayı başardı.

GOL - 59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Larsson'la paslaşarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Adriano, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-1

KIRMIZI KART - 61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Orta sahada Fernando ile Sergio arasındaki ikili mücadele sırasında Sergio yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

[Fotoğraf: DeopPhotos]

GOL - 79. dakikada Bitexen Giresunspor, karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan Alper Uludağ'ın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Bajıc, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

88. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bajic'in yerden vuruşunda, top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

90+1. dakikada Nakajima'nın sol kanattan ortasında arka direk hizasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Kudryashov), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 67 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 57 Nakajima), Adriano (Dk. 84 Mehmedi).

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano (Dk. 78 Görkem Sağlam), Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas (Dk. 55 Savicevic), Bajic.

Gol: Dk. 4 Doğukan Sinik, Dk. 59 Adriano (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 40 Borja Sainz, Dk. 79 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Cemali Sertel, Dk. 90+9 Ufuk Akyol, Dk. 90+13 Kudryashov (Antalyaspor) Dk. 90+8 Savicevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ, Dk. 90+13 Mejia, Dk. 90+13 Arias (Bitexen Giresunspor)

Alfons Groenendijk: Oyuncular da aynaya bakmaları lazım

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk defa bir müsabakanın kendisini bu kadar kötü etkilediğini belirtti.

Maç içinde yaşananların inanılır gibi olmadığını ifade eden Groenendijk, ilk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu, devrenin sonuna doğru beraberlik golünü yediklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Groenendijk, yedikleri golden kendisinin de teknik heyetteki diğer isimlerin de bir şey anlamadığını anlattı.

"Böyle kolay goller yememeliyiz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere yürürken 3 puanlar gerekiyor. Bu şekilde basit goller yediğimizde hedeften uzaklaşmış oluyoruz. Biz hoca ekibi olarak oyuncularımızı korumak, desteklemekle yükümlüyüz ancak bazı zamanlar vardır ki oyuncuların da aynaya bakmaları lazım. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yapılan hatalar yenilir, yutulur değildi."

"Kendimiz ettik, kendimiz bulduk"

Groenendijk, zeminin kötü olması nedeniyle oyunculara geriden oyun kurmayın tavsiyesi verdiklerini aktardı.

"Buna rağmen oyuncular geriden oyun kurmaya çalıştıkları sırada yenilen anlamsız gol, bizi zora soktu. İkicin yarıda tüm olumsuzluklara rağmen ikinci golü bulduk. Golden hemen sonra görülen anlamsız ve gereksiz bir kırmızı kart bizi 3 puanı korumak için 10 kişiyle savunma yapmak durumunda bıraktı. Defansif boşluktan yararlanan rakip, maçın skorunu belirleyen golü attı."

Groenendijk, bu hataların devam etmesi halinde maç kazanamayacaklarını ifade etti.

"Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Hakemlik, rakiplik, saha dışına dayandırabileceğimiz bir faktör yok. Bunu kendimiz yarattık ve bu duruma düştük. Bu maçın tek suçlusu biziz. Klasmanda bulunduğumuz bu kötü durumdan çıkmak için puanlar lazım. Bu puanları bu kadar kolaylıkla yediğimiz gollerden sonra kazanamayız."

Groenendijk, mental olarak güçlü kalmaları gerektiğini, çünkü önlerinde yoğun bir maç periyodu olduğunu sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: İHA]

Hakan Keleş: Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Maçın genelinde iyi oynadıklarını belirten Keleş, bunca takımın kamp yapmaya geldiği Antalya'da zeminin kötü olmasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Keleş, kazanılamayan karşılaşmalarda kaybetmemenin de önemli olduğuna işaret etti.

"Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ligi tamamlarız."

Keleş, önlerindeki Adana Demirspor maçına iyi hazırlanacaklarını vurguladı.