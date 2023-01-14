Beşiktaş 90+5'te kazandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.
Konyaspor ile Beşiktaş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
Beşiktaş, birinci dakikada yenik duruma düştüğü maçı, 90+5. dakikada bulduğu golle kazandı. Siyah beyazlılar Josef De Souza ile son dakikada güldü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ile 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü ise 1. dakikada Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kendi kalesine attı.
Ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Beşiktaş 32 puana yükseldi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü. 1-0.
13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
54. dakikada Welinton'un uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.
56. dakikada Guilherme'nin ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top yandan auta gitti.
63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top, auta çıktı.
GOL - 67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. Sol kanattan atak geliştiren N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.
83. dakikada Guilherme'nin ortasına Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
GOL - 90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nu sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Arabam.com Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 64 Muric), Bruno Paz (Dk. 77 Soner Dikmen), Amir, Zymer, Muhammet Demir (Dk. 46 Endri Çekiçi), Diouf (Dk. 90+3 Ikpeazu).
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton (Dk. 56 Tayfur Bingöl), Saïss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Fernandes, Masuaku, Redmond (Dk. 56 N'Koudou), Muleka (Dk. 90+7 Emrecan Uzunhan), Cenk Tosun (Dk. 90 Dele Alli).
Goller: Dk. 1 Mert Günok (kendi kalesine) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 67 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Josef de Souza (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 69 Masuaku (Beşiktaş)
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