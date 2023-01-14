Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çölyak hastası gençler için yeni bir proje bakanlık yurtlarında hayata geçiriliyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Çölyaklı Öğrencilere Destek Doluyuz" projesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kasapoğlu, gönüllü gençler tarafından glutensiz ürün paketlerinin hazırlanmasına ilişkin videoyu, "Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, GSB Yurtlarımızdaki çölyaklı öğrencilerimize gidiyor. 'GSB Hep Yanında' sadece bir slogan değildir" notuyla paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında barınma hizmeti alan öğrenciler arasında gluten içeren besinleri tüketemedikleri için çölyak hastalığına sahip öğrencilerin, ekmek, tatlı gibi besin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırladığı çalışmayı uygulamaya koydu.

Çölyak hastalığına sahip öğrenciler tespit edildi

Çölyak hastalığına sahip öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmaya destek olmak amacıyla hazırlanan projede öncelikle, ülke genelinde tüm yurtlarda yapılan bir anket çalışmasıyla çölyak hastalığına sahip öğrenciler tespit edildi.

Çölyaklı öğrencilerin, yurtta tüketemediği besinlere emsal olan besinleri üreten ilgili firmalarla görüşerek temin edilmesinin ardından, gönüllülerle birlikte hazırlanan glutensiz gıda paketleri, çölyaklı öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.