Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da başladı
[Fotograf: AA]
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları eleme raundu Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen eleme müsabakalarına 60 sporcu katıldı.
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, turnuva ile amaçlarının ellerindeki oyuncu sayısını genişletmek olduğunu belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Bu turnuvaya katılacak sporcuların gelecekte yurt dışındaki önemli turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmesini istediklerini kaydetti.
Eleme müsabakası 15 Ocak Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Antalya
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