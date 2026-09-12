Sosyal medya fenomeni Semih Varol polislere yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve bir otomobilde çekilen içerikle ilgili çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemeler neticesinde, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirlenen Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Trafiği sıkıştırdığı gerekçesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "68/1-C" maddesi kapsamında hakkında idari işlem yapılan Varol, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.