Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetti.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ile 77. dakikada Gökhan İnler kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 61. dakikada Radakovic attı.

Ligde zirve yarışında bulunan Adana Demirspor dokuzuncu galibiyetini alarak 33 puana yükseldi. Ligdeki dokuzuncu yenilgisini alan MKE Ankaragücü 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehir maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası verilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şeref tribününde yer alamadı.

Sancak'ın şeref tribünündeki yerine, üzerinde fotoğrafı olan ve 'Ruhum Yeter' yazan bir pankart konuldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında Onyekuru'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü topa hakim oldu.

20. dakikada Sowe, sol kanatta Stambouli ile mücadelesinin ardından ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren hakem Burak Şeker, VAR incelemesi sonucu Sowe'nin pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Semih Güler'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada defansın kafayla müdahalesiyle yükselen topu tutmak isteyen kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale sahası içinde Bjarnason'un dokunduğu top dışarı gitti.

43. dakikada Malcuit'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın şutunda, kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı önledi.

44. dakikada orta sahayı hızla geçen Stambouli, çalımlarla ceza alanına girdi. Son anda kademeye giren Mujakic, topu uzaklaştırdı.

45+5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Sowe'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bjarnason'un sol taraftan ceza sahasına yerden ortasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti. 1-0

GOL - 61. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında yükselen Radakovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerden ortasında Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir son anda kale çizgisi üzerinde yatarak topa hakim oldu.

GOL - 66. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Emre Akbaba, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

68. dakikada Malcuit'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'den dönen topa bu sefer Beridze kafayla vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen top, yaşanan karambol sonrası savunma tarafından uzaklaştırıldı.

75. dakikada Zahid'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

GOL - 77. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan İnler, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti. Top ağlarla buluştu. 3-1

88. dakikada Radakovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu üstten kornere çeldi.

Maçta başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 80 Berk Yıldız), Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Emre Akbaba (Dk. 89 Erhun Aksel Öztümer), Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı).

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 85 Yasin Güreler), Diack (Dk. 71 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 71 Chatzigiovanis), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci (Dk. 85 Macheda), Beridze (Dk. 85 Pedrinho), Sowe.

Sarı kartlar: Dk. 33 Semih Güler, Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 65 Diack (MKE Ankaragücü)

Goller: Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 77 Gökhan İnler (Adana Demirspor), Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü)