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Spor
TRT HABER/AA 04.02.2024 17:40

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor.

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan dev karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de sadece 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

37 puanı bulunan Trabzonspor ise haftaya 3. sırada girdi.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavili ekip, kötü gidişata Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sahasında kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı. 

İstatistik: AA[İstatistik: AA]

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut Meraş, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk Tosun.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis Destan.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

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