Dolmabahçe'de Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan dev karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

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Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de sadece 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

37 puanı bulunan Trabzonspor ise haftaya 3. sırada girdi.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavili ekip, kötü gidişata Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sahasında kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

[İstatistik: AA]

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut Meraş, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk Tosun.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis Destan.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay