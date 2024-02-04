Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş

Tüpraş Stadı'nda hakem Arda Kardeşler’in yönettiği dev karşılaşmayı, Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri, 44 ve 62. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti sonrasında 39 puanla 3. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ise 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı, Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

Joe Worrall, tribünden izledi

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden izledi.



[Fotoğraf: AA]

Semih Kılıçsoy’dan son 7 maçta 7 gol

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında attığı gollerle Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Genç oyuncu, ligde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde evinde 7. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük maç kazandı

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

GOL - 62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 67 Onur Bulut), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 79 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 88 Rebic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 72 Fountas), Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan (Dk. 81 Umut Güneş)

Goller: Dk. 44 ve 62 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Umut Meraş, Dk. 54 Svensson, Dk. 58 Ghezzal (Beşiktaş)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay