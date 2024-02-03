Milli eskrimci Toprak Altınçekiç gümüş madalya aldı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştı.
Rakibine 15-10 yenilen Toprak Altınçekiç organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladı.
Toprak Altınçekiç’ten gümüş madalya— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) February 3, 2024
İspanya La Nucia'da bugün başlayan 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde sporcumuz Toprak Altınçekiç organizasyonu ikinci sırada tamamlayarakkazandı.
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