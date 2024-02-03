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Spor
AA 03.02.2024 21:43

Milli eskrimci Toprak Altınçekiç gümüş madalya aldı

İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimci Toprak Altınçekiç gümüş madalya aldı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştı.

Rakibine 15-10 yenilen Toprak Altınçekiç organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladı.


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