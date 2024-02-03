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Spor
AA 03.02.2024 21:39

Samsunspor karalama içeren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlattı

Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada kulübü karalamaya yönelik paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı.

Samsunspor karalama içeren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlattı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan Galatasaray müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden kulübü ve camiaya zarar vermek amacıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulduğu iddia edildi.

Açıklamada takımdaki tüm futbolcuların değerli olduğu belirtildi.

"Temiz ve adil futbolu savunan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor’da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın vurguladığı gibi, 'Samsunspor’a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır.' Tertemiz maziye sahip olan şerefli Samsunspor Kulübü ve camiası, maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur.

'Çamur at, izi kalsın' mantığıyla hareket edip şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır."

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