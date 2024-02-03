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Spor
AA 03.02.2024 19:35

Kasımpaşa Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.


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