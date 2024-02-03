Kasımpaşa Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
????????????????????????????????— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 3, 2024
Yeni transferimiz Trazié Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
https://t.co/YxYNpRMipn#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/AwObs5IoLX