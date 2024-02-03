Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Gaziantep FK ile Kayserispor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Son haftalarda istediği sonuçu alamayan iki takım galibiyete ulaşamadı.

Kayserispor karşılaşmanın 11. dakikasında Mehmet Eray Özbek ile 1-0 öne geçti. Gaziantep FK ise ikinci yarının 68. dakikasında Badji'nin attığı golle skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

23 puana ulaşan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligdeki altıncı beraberliği elde etti ve küme düşme hattında yer aldı.

Galibiyet hasretini 9 maça çıkartan Mondihome Kayserispor ise yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile 28 puana yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.

57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL - 68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.

88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, NKoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, MBakata, Furkan Soyalp (Dk. 77 Bikel), Sorescu, Maxim, Markovic (Dk. 61 Badji), Dragus.

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Attamah), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek, Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Gökhan Sazdağı, Aylton Morte.

Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Badji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)