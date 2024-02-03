Başakşehir rahat kazandı

Başakşehir ile İstanbulspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetti.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Başakşehir'in gollerini 36. ve 71. dakikalarda Piatek filelerle buluşturdu.
Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta tek yenilgi alan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, rakibini yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde dokuzuncu galibiyetini alan Başakşehir, 33 puana yükseldi.
İstanbulspor ise ligdeki 16. yenilgisini alarak 11 puanla son sırada yer aldı.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.
33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOL - 36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştuç 2-0.
89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey.
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Lima), Opoku, Ba, Duarte, Josef (Dk. 58 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 87 Aleksic), Emirhan İlkhan (Dk. 77 Onur Ergün), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek.
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Coly), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Losjah (Dk. 88 Özcan Şahan), Rroca (Dk. 59 Jackson), Traore (Dk. 77 Vefa Temel).
Goller: Dk. 36 ve 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca (İstanbulspor), Dk. 90+1 Ba (RAMS Başakşehir)