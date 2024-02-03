Rize'de puanlar paylaşıldı

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Süper Lig'de 6. beraberliğini alan Rizespor 36 puana yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Konyaspor ise puanını 22 yaptı ve küme düşme hattında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.

26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Shelvey'in ara pası ile ceza sahasına giren Benhur Keser'in yerden pasında, Zeqiri'nin vuruşunda, filelere gitmekte olan topu, Cebrail Karayel çizgiden çıkardı.

62. dakikada yakalanan kontratakta savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden pasında, Oğulcan Ülgün'ün karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

73. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Cikalleshi'nin kontrol edip vuruşunda, top üsten auta çıktı.

81. dakikada Moreno'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında N'Zonzi'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

90+2. dakikada Shelvey'in ara pasında Sauer'in ceza yayı üzerinde dönüp vuruşunda, kaleci Slowik'in müdahalesinde direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Mücadele 0-0 sonuçlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yermişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 90 Seyfettin Anıl Yaşar), Hojer, Olawoyin (Dk. 82 Mithat Pala), Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic (Dk. 90+1 Gustavo), Zeqiri (Dk. 85 Minchev), Gaich.

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip (Dk. 69 Cikalleshi), Cicaldau, Ndao, Ethemi (Dk. 79 Moreno).

Sarı kartlar: Dk.45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

İlhan Palut: Sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeteri kadar hücum girişimi yakaladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Palut, ikinci yarının başında uzunca süre oyunu kontrol ettiklerine değindi.

"Bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. Rakibimiz de son anlarda gelmeye başladı. Adam savunması yapmakta zorlandık. Pozisyon buldular. Sonuç olarak iki takım da gol atmayı başaramadı. Maçta biraz daha tempo yapsak karşılaşmayı kazanabilirdik ama bir yandan savunma yönünden hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmedik. Maçın özeti; ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu, defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Fazla fırsat, fazla geçiş şansı tanıdık."

Palut, her puanın değerli olduğunun altını çizdi.

"Çalışmalara devam edeceğiz. Aldığımız bir puan da değerli, kaybettiğimiz 2 puan da önemli. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı ama daha iyisini yapabilir, olmalıyız. Oyuncularımızın biraz daha kararlı, agresif olmaları gerekiyor."

Transfer çalışmalarının devam ettiğine değinen Palut, üç bölgeye transfer planlaması yaptıklarını, takımdan göndermeyi düşündükleri oyuncu olmadığını dile getirdi.

Palut, VAR kayıtlarının açıklanacak olmasını da şeffaflık açısından değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

Fahrudin Ömerovic: İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, oyunu hızlı oynayan, kaleye çok hızlı topu götürmek isteyen, aynı zamanda sert baskıyla oynayan zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Ömerovic, belli anlarda çok baskı yediklerini aktardı.

"Daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla ikinci bölgede doğru paslarla boşluklar bulmak istedik. İkinci opsiyonumuz aynı zamanda duran toplardı. Bunu da yapamadık. Çaykur Rizespor kendi istediği oyunu başardı ama genel olarak biz de istediğimiz oyunu oynadık. Sonuç olarak bir puan için memnun olabilirim ama bu durumda olduğumuz için iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların verdiği aksiyon, verdiği mücadeleye teşekkür ediyorum."

Ömerovic, her müsabakanın final maçı olduğunu kaydetti.

"Son haftalarda Antalya ve Gaziantep maçında öndeyken kalemizde gol gördük. Özellikle, Başakşehir maçı bizim tam ters giden bir maç. Maçta 2-0 öndeyken maçı vermemiz nedeniyle psikolojik olarak zaten takım gergindi. Başakşehir maçından sonra oyuncuların gösterdiği reaksiyon, oyun, inanç, direnç çok iyiydi. Her maç, final maçı. İki hafta arka arkaya kazanan takım bir anda yükseliyor. Biz de bundan sonra yukarı çıkmanın mücadelesini vereceğiz."