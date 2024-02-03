Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven Karanlık Kanyon'da yarıştı

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan ve motor sporları camiasının en tehlikeli yollar arasında gösterdiği Karanlık Kanyon'da, Erzincan Valiliğinin desteğiyle birbirilerine meydan okuyan Red Bull sporcuları, zor şartlar altında hünerlerini sergiledi.

Toprak Razgatlıoğlu keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle ilerlerken, dünyanın en üst düzey sürücülerinin sahibi olduğu platinum lisansını bu sene almayı başaran Ayhancan Güven, kariyerinde ilk kez kullandığı ve Castrol'ün 100 yılı aşkın süredir motor sporlarındaki tecrübesi ile geliştirdiği performans odaklı ürünlerinin kullanıldığı Skoda Fabia Rally2 aracıyla etkileyici bir mücadele sergiledi. Pilotlar, ilk kez alışmış oldukları asfalt zeminin dışında mücadele etti.

Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı deneyimle ilgili, "Kanyonda motosiklet sürmek pistte sürmekten çok farklı. Motosikletim durmak için çok ağırdı ve sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan verici bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Ayhancan Güven ise "Kanyon boyunca pek çok engel vardı ve tünellerden geçmek oldukça zordu ama gayet iyi geçtik. Bu aracı ilk kez kullanıyordum ve direksiyon seti normalde kullandığımdan tamamen farklıydı. Zorlu bir deneyimdi ancak çok eğlendim." değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO tarafından 2021 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Karanlık Kanyon, yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor.

"Motor sporları tutkunlarının gerçek deneyim yeri" olarak kabul edilen Karanlık Kanyon'da Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven ikilisinin heyecan dolu performansı, Red Bull Motorsports YouTube kanalından izlenebiliyor.

Yaklaşık 85 kişiyle gerçekleştirilen çekimler boyunca sporcular ve set ekibinin yaşadığı zorlukları anlatan yapım videosu, 12 Şubat'ta Red Bull TV'de yayınlanacak.