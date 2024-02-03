Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe Antalya'da liderliğin sürdürdü ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 20. galibiyetini alarak 63 puana yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cengiz Ünder ile 90+5 Batshuayi ağlarla buluşturdu.

Cengiz Ünder bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı. Batshuayi ise ligde çıktığı 17. maçında 6. golünü kaydetti.

Ligde 6 maç sonra yenilen Bitexen Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Yaklaşık bir ay önce göreve Sergen Yalçın'ı getiren Akdeniz ekibi, tecrübeli teknik adam ile ilk mağlubiyetini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

GOL - 42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

GOL - 90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Bitexen Antalyaspor: Helton, Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Kaluzinski, Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi (Dk. 84 Streek), Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 68 King), Cengiz Ünder (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 83 Batshuayi).

Goller: Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 90+2 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)