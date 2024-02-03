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Spor
AA 03.02.2024 19:40

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ilk maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ilk maçına çıktı

Deneyimli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya'da oynana karşılaşmada Serdar Aziz'i yedek oturttu. Kartal, yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu.

Orta alanda İsmail Yüksek-Rade Krunic ikilisini bozmayan deneyimli teknik direktör, kanatlarda Cengiz Ünder ile Dusan Tadic'i oynattı. Santrforda Edin Dzeko yer alırken, onun arkasında Sebastian Szymanski forma giydi.

Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Bonucci, Batshuayi, Oosterwolde, Zajc ve Muhammet İmre yedek soyundu.

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Fred ve Rodrigo Becao ile Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı.

Ryan Kent ise teknik heyet tercihiyle şans bulamadı.

Söyüncü ilk Süper Lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'ten transfer ettiği Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesiyle kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde Çağlar'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cengiz Ünder ilk 11'de, İrfan Can yedek kulübesinde

Fenerbahçe'nin bu yıl formda ismi İrfan Can Kahveci, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yedek kulübesinde oturdu.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından son haftadaki formu ve golleriyle çıkış yakalayan Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.

Antalyaspor, aynı kadro ile Fenerbahçe karşısında

Akdeniz ekibinde teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Mondihome Kayserispor maçındaki aynı 11 ile Fenerbahçe karşısına çıktı.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrılan, sahasında da 8 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'da taraftarlar futbolcu ve teknik direktör Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu.

Depremzede çocuklar için peluş oyuncaklar sahaya atıldı

Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.

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Fenerbahçe Antalyaspor Süper Lig Sergen Yalçın İsmail Kartal
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