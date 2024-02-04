Pendikspor sahasında kazandı

Pendik Stadı'nda hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Pendikspor'un gollerini 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir atarken, Adana ekibinin tek golünü 90+10. dakikada Nani kaydetti.

Pendikspor 72'inci dakikada Halil Akbunar'ın kırmızı kart görmesi ile mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Siltaş Yapı Pendikspor, yükselen form grafiği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Son 5 maçta yenilmeyen Ivo Vieira'nın ekibi, bu süreçte hanesine 11 puan yazdırırken puanını ise 26'ya çıkardı.

Yukatel Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor yarı sahasında sol kanatta Yusuf Barasi'nin hatalı pası sonucunda topu kapan Thiam, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Diaby'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL -22. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında Thiam, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'tan dönen top, önce Cisse sonra da Thiam'a çarparak yeniden milli oyuncunun önüne düştü. Umut Nayir'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti: 2-0.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Michut'nun ceza yayı çizgisi üzerinden çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Pendikspor önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Ani gelişen atakta Diaby, pasını sağ kanattaki Thiam'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasında Cisse, Magomedaliyev ve Nourani'yi çalımladıktan sonra topu Halil Akbunar ile buluşturdu. Halil'in penaltı noktası önünden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Pendikspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

58. dakikada Emre Akbaba’nın pasında savunmaya çarpan topu penaltı noktasında önünde bulan Michut’un şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

72. dakikada Halil Akbunar'ın orta sahada rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, Halil’e direkt kırmızı kart gösterdi.

90. dakikada İsmail Çokçalış’ın ortasında Ozan Demirbağ arka direkte topu kontrol etti. Ozan’ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

GOL - 90+10. dakikada kullanılan serbest vuruşta Nani, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö (Kappel dk. 77), Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby (Welinton dk. 62), Umut Nayir (Çekiçi dk.77), Thiam (Murat Akça dk. 87)



Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 78), Michut, Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 46), Alioui (Ozan Demirbağ dk. 67), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 46), Aymbetov (Nani dk. 67)



Goller: Diaby (dk. 11), Umut Nayir (dk. 22) (Pendikspor) Nani (dk. 90+10) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Halil Akbunar (dk. 72) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Rassoul, Umut Nayir (Pendikspor), Michut (Adana Demirspor)

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp