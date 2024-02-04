Kasımpaşa çıkışını sürdürdü

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hakem Oğuzhan Çakır’ın yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kasımpaşa’nın gollerini 36. dakikada Gökhan Gül, 59. dakikada Mamadou Fall atarken, Alanyaspor’un tek golünü 28. dakikada kendi kalesine Jackson Porozo kaydetti.

İstanbul ekibi , bu galibiyetle 35 puanla 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 27 puanla 14. sırada kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI



3. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara’nın pasında Hajradinovic’in yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Porozo’nun kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

21. dakikada Hajradinovic’in savunmanın arkasına yerden pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın kurtarışında meşin yuvarlak kornere çıktı.



GOL - 28. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında Furkan Bayır’ın içeri çevirdiği topa savunmada Porozo’nun ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



GOL - 36. dakikada sağ taraftan Kasımpaşa’nın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topu alan Gökhan Gül’ün penaltı noktası gerisinden beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğine de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1



50. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Oğulcan Çağlayan’ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Aytaç Kara’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

GOL - 59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Winck, altıpas içerisine topu sert bir şekilde gönderdi. Kaleci Ertuğrul’un çeldiği top sol çaprazda Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Balkovec yerdeyken uzaklaştırmak istediği topu alan Da Costa’nın pasında kale önünde Fall’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

84. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Carlos Eduardo’nun içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde Fer’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+6. dakikada sol taraftan Balkovec’in yaptığı ortada arka direkte Sisto’nun kafa vuruşunda kaleci Emre Yanar’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kasımpaşa: Alim Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Sadiku dk. 75), Oğulcan Çağlayan (Ngoy dk. 73), Nuno Da Costa (Zai dk. 86)



Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Fatih Aksoy dk. 24), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın (Yusuf Özdemir dk. 65), Novais (Carlos Eduardo dk. 64), Augusto (Sisto dk. 83), Efecan Karaca (Janvier dk. 65)



Goller: Gökhan Gül (dk. 36), Fall (dk. 59) (Kasımpaşa), Porozo (dk. 28 k.k.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Richard, Fer, Furkan Bayır, Balkovec (Alanyaspor)

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen