Nippon Budokan'da gerçekleşen bronz madalya mücadelesinde Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı.

Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara olimpiyat 5'incisi oldu.

Milli karatecimiz Dilara Bozan, 26.52'lik performansı ile 26.94 puan alan rakibi Grace Lau'ya karşı çok küçük bir farkla mağlup olarak #Tokyo2020'yi noktalıyor.



Teşekkürler Dilara! pic.twitter.com/ovWaGjW5u1