Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dilara Bozan olimpiyat beşincisi oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
Nippon Budokan'da gerçekleşen bronz madalya mücadelesinde Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı.
Milli karatecimiz Dilara Bozan'ın, bronz madalya mücadelesindeki kata performansı pic.twitter.com/bo0WWLv6l0— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara olimpiyat 5'incisi oldu.
Milli karatecimiz Dilara Bozan, 26.52'lik performansı ile 26.94 puan alan rakibi Grace Lau'ya karşı çok küçük bir farkla mağlup olarak #Tokyo2020'yi noktalıyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
Teşekkürler Dilara! pic.twitter.com/ovWaGjW5u1
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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