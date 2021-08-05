3 milli sporcu Tokyo'da dereceye giremedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan 3 milli sporcu da dereceye giremedi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde 20 kilometre yürüyüş yarışı, Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirildi.
Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı.
#Tokyo2020'de 20 km yürüyüş final mücadelesi sona erdi. Yarışın kazananı 1:21:05'lik derecesi ile İtalyan atlet Massimo Stano oldu!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
Temsilcilerimizden Salih Korkmaz sakatlık yüzünden yarışı tamamlayamazken, Şahin Şenoduncu 34., Abdülselam İmuk ise 48. sırada yer aldı. pic.twitter.com/dBDtKOCKuM
Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.
Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı.
Milli atletimiz Salih Korkmaz, 20 km yürüyüş finallerinde yaşadığı şanssızlık sebebiyle yarışa devam edemiyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
Geçmiş olsun Salih! pic.twitter.com/bZG4oEbxNZ
Gümüş madalyayı 1.21.14'lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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