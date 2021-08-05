Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde 20 kilometre yürüyüş yarışı, Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirildi.

Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı.

#Tokyo2020'de 20 km yürüyüş final mücadelesi sona erdi. Yarışın kazananı 1:21:05'lik derecesi ile İtalyan atlet Massimo Stano oldu!



Temsilcilerimizden Salih Korkmaz sakatlık yüzünden yarışı tamamlayamazken, Şahin Şenoduncu 34., Abdülselam İmuk ise 48. sırada yer aldı. pic.twitter.com/dBDtKOCKuM