Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskrimde madalya mücadelesi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel, eskrim puanlama turunu 184 puanla bitirdi. Özyüksel yarın madalya için mücadelesini sürdürecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel, modern pentatlon branşında sahne aldı.
Milli sporcu, eskrim puanlama turunu 14 tuş ve toplamda 184 puanla tamamladı. İlke Özyüksel yarın madalya için mücadelesini sürdürecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları olimpiyatlarda 6. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz