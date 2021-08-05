Rıza Kayaalp güreşte, Ferhat Arıcan artistik jimnastikte ülkemize bronz madalya kazandırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki müsabakalarını tamamlayarak yurda dönen milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan dönen sporcularımız İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. pic.twitter.com/Pc0R0uVsP3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kafiledeki sporcu ve antrenörlere teker teker çiçek takdim etti.

Cimnastikte büyük başarıya imza atan milli sporcu Ferhat Arıcan, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılama töreninde, tarihi başarının gururunu yaşıyordu.

Büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Arıcan, "Cimnastik branşında Türk olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını aldım. Bu madalya hepimizin Türkiye'nin madalyası. İnşallah ülkemize bu zor dönemlerde yangınların olduğu dönemde bir nebze moral olabilmiştir. İnşallah ülkemiz o güzel günlerine geri döner" dedi.

Olimpiyatlara altın madalya için giden ancak bronz madalya ile yetinen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise buruk bir sevinç içindeydi.

Kayaalp, son kez altın alarak güreşi bırakmak istediğini açıkladı:

"Altın almak için gitmiştim çok çalışmıştım. Ama yine nasip olmadı. Elimden geleni yaptım ama yine olmadı. 2024'ü de denemek istiyorum eğer altın alsaydım bırakacaktım diyecektim ama olmadı. 4. altın madalya belki Paris'te olacak çok çalışacağım"