Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dilara Bozan bronz madalya mücadelesi verecek
[Fotoğraf: AA]
Tokyo 2020'de karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.
Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.
Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.
Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak.
Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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