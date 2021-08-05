Makuhari Messe'de güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda mindere çıkan ve ABD'li Stevenson'a çeyrek finalde mağlup olan milli güreşçi Taha, ABD'li rakibinin finale yükselmesiyle bu şansı yakaladı.

Taha Akgül 6 Ağustos Cuma günü repesaj maçını kazandığı takdirde bronz madalya mücadelesi verecek.