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Spor
AA 14.08.2023 10:50

Devlet Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Devlet Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda 3-0 yendiği Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını konuk edecek.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu maç dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları geçen hafta tamamlanmıştı. Yarın taraflar arasında Hırvatistan'da oynanacak ilk maç sonrasında rövanş maçı ise 19 Ağustos Cumartesi günü Atina'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının yarınki TSİ programı şöyle:

20.00 Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Rakow (Polonya) (1-2)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Slovan Bratislava (Slovakya) (2-1)

20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-0)

20.00 Molde (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)

21.00 Galatasaray - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (3-0)

21.00 Baçka (Sırbistan) - Braga (Portekiz) (0-3)

21.30 Servette (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (1-2)

21.30 Sturm Graz (Avusturya) - PSV Eindhoven (Hollanda) (1-4)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

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