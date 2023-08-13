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Spor
AA 13.08.2023 22:13

17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı Avrupa ikincisi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın 2. klasman finalinde Avusturya'ya 34-29 mağlup olan milliler gümüş madalya kazandı.

17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı Avrupa ikincisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamlamasına karşın Avrupa Hentbol Federasyonu'nun aldığı kararla A klasmana yükseldi.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Avusturya ve üçüncü Finlandiya da A klasmanına yükselen diğer ekipler oldu.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı iki yıl sonra düzenlenecek A Klasman 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

"Önümüzdeki turnuvaları inşallah şampiyon olarak bitireceğiz"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak A Klasmana çıkmayı hak ettik" dedi.

Milli takımın organizasyonun ilk gününden itibaren çok büyük bir azimle son topa kadar mücadele ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Bu çok önemli uzun yıllardır beklediğimiz bir başarı. 17 yaş altı milli takımımız bizim aslında proje takımımız. 19 yaş olduklarında bu başarıyı hedefliyorduk. Bize bu başarıyı erken verdiler. Son maçı kaybettik şampiyon olamadık ama sporda bu var. Kaybettiklerimizden ders çıkaracağız. Önümüzdeki turnuvaları inşallah şampiyon olarak bitireceğiz."

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takım için tebrik mesajı yayımladı:

"Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda Avusturya'ya finalde yenilerek Avrupa İkincisi olan 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Hentbol branşında elde edilen bu başarıyı gelecek adına çok önemsiyorum. Kızlarımızın finalist olmasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."

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