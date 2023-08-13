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Spor
AA 13.08.2023 22:23

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finali garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yenerek 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finali garantiledi
[Fotograf: AA]

Taraftarının desteğiyle müsabakaya iyi başlayan "12 Dev Adam", Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile skor üretti. Bulgaristan ise millilere Pavlin Ivanov ve Stoilov ile karşılık verdi. Ay-yıldızlılar, 5. dakikayı 14-8 önde geçti. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Türkiye, ilk çeyreği 15 sayı farkla 28-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta Okben Ulubay, Sertaç Şanlı, Ercan Osmani ve Berk Uğurlu'dan skor katkısı alan Türkiye, 18. dakikada 27 sayılık (47-20) fark yakaladı. Sadık Emir Kabaca'nın 19. dakikada 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle maçta ilk kez 30 sayılık fark (52-22) görüldü ve devre arasına bu skorla gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan ay-yıldızlılar, 22. dakikada Furkan Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle farkı 34 sayıya (59-25) çıkardı. Maçın 25. dakikasını 65-37 önde geçen milliler, farkı 30 sayılarda tuttu ve üçüncü çeyreği 81-48 üstün tamamladı.

Oldukça rahat bir maç çıkaran Türkiye, Sertaç'ın 35. dakikadaki 3 sayılık basketiyle farkı 38 sayıya kadar (91-53) çıkardı. Milliler, müsabakadaki 100. sayıyı 38. dakikada Sertaç'ın elinden buldu. Aynı dakikada Yiğitcan'ın turnikesiyle farkı 39 sayıya (102-63) taşıyan milliler, parkeden 104-66 galip ayrıldı.

12 Dev Adam İzlanda'yı 99-72 mağlup etti
12 Dev Adam İzlanda'yı 99-72 mağlup etti

İzlanda'nın ardından Bulgaristan'ı da yenen Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finale çıkmayı garantiledi. Milliler, C Grubu'nun 3. ve son maçında 15 Ağustos Salı günü Ukrayna ile karşılaşacak. Grup liderliğini belirleyecek müsabaka, aynı zamanda yarı finaldeki rakibi de tayin edecek.

Kadrodaki tüm oyuncuların süre bulduğu A Milli Takım'da herkes en az 3 sayılık katkı verdi. Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13, Ömer Faruk Yurtseven, Şehmus Hazer ve Sertaç Şanlı 11'er, Okben Ulubay ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Bulgaristan'da ise Simeonov 20, Alipiev 18 sayıyla mücadele etti.

Bakan Bak'tan millilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli basketbolcuları tebrik etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakayı saha kenarından izleyen Bakan Bak, millilerin attığı basketlerde büyük sevinç yaşadı. Bak, maçın bitimiyle soyunma odasına giden teknik ekip ve oyuncuları tek tek kutladı.

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