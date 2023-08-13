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Spor
TRT SPOR 13.08.2023 23:44

Fenerbahçe galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı lacivertliler, 3 ve 18. dakikalarda Dzeko'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Gaziantep FK'da Alexandru Maxim kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gaziantep FK'nın golü 45+5'te Arda Kızıldağ'dan geldi.

Fenerbahçe'de 54. dakikada Dusan Tadic penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Sezon galibiyetle başlayan Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Sivasspor'u ağırlayacak. 

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