Fenerbahçe galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk etti.
Sarı lacivertliler, 3 ve 18. dakikalarda Dzeko'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Gaziantep FK'da Alexandru Maxim kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gaziantep FK'nın golü 45+5'te Arda Kızıldağ'dan geldi.
Fenerbahçe'de 54. dakikada Dusan Tadic penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Sezon galibiyetle başlayan Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Sivasspor'u ağırlayacak.