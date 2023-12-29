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Spor
AA 29.12.2023 17:05

Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Fransa'dan yola çıkan Claude Cazes, yaklaşık 80 gün süren koşusunu Adana'da tamamladı.

Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı

Ekim ayında Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Cazes, İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan güzergahlarını takip ederek geldiği Türkiye'de Adana'ya ulaştı.

Sosyal medya aracılığıyla topladığı bağışları depremzedelere ulaştıran Cazes'e, koşusunun son 10 kilometresine gönüllü koşucular da eşlik etti.

Koşusunu, hedefi olan Adana'da Tarihi Taş Köprü'de sonlandıran Cazes'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar karşıladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cazes, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini günlerce çeşitli mecralardan takip edenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'deki depremleri haber aldığında çok etkilendiğini anlatan Cazes, depremzedelere destek olmak için koşmaya karar verdiğini söyledi. Cazes, depremzedeler için başka projelerinin de olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Cazes'e Türkiye içindeki koşusunda ellerinden geldiğince destek verdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karalar, Cazes'in depremden zarar görenlere yardım için 3 bin 600 kilometre koşmayı göze aldığını belirtti.

"Çok değerli, önemli, duygusal bir davranış. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı zamanda bu koşuyu dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Adana'da sonlandırması da bizim için çok önemli."

"8 ay boyunca oruç tuttum"

Karalar ve Cazes, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Cazes, burada, koşuya başlamadan önce 8 ay hazırlık yaptığını anlattı. Cazes, Hristiyan olduğunu ifade eden 

"Ancak sağlık açısından 8 ay boyunca oruç tuttum. Bu durum şimdiye kadar bana çok faydalı oldu. Depremden etkilenenleri anlamak için 80 gündür her akşam yıkayarak aynı kıyafetleri giyiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karalar, buradaki programda Cazes'e plaket verdi.

Öte yandan, Cazes'in sosyal medya üzerinden yardım toplanma sürecinin 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na kadar devam edeceği bildirildi.

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