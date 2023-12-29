Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 29.12.2023 16:50

Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır devralacak

Milli kaleci Altay Bayındır Manchester United'da kaleyi devralıyor. Takımın ilk kalecisi Onana, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Bu sürede en az 5 resmi maçta kaleye geçme şansı Altay Bayındır'da olacak.

Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır devralacak
[Fotograf: Reuters]

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Onana'dan kaleyi devralıyor. İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Nottinghgam Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruması beklenen Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.

Milli kaleci Altay Bayındır, 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı ile başlayacak süreçte en az 5 maç Manchester United'ın kalesini koruyacak.

Altay Bayındır, Premier Lig'de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndaki durumuna göre bu sürenin uzaması da söz konusu. Altay Bayındır, Manchester United'ta henüz süre alamadı.

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda maçlara çıkan Manchester United'da kaleyi, Andre Onana korudu.

Kamerunlu kaleci bu süreçte eleştirilere de maruz kalsa da Teknik Direktör Erik ten Hag'ın ilk tercihi oldu. Andre Onana'nın performansı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United, kalesinde 15 gol görerek bu sayıya ulaşan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti.

ETİKETLER
Manchester United
Sıradaki Haber
Trabzonspor'u yoğun bir fikstür bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İsrail, 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü
17:34
BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü
17:33
KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi çalışıyor
17:36
Bakan Tunç "Teröre Lanet, Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü"ne katıldı
17:31
DMM, Süper Kupa maçıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:27
Ukrayna: Dnipro kentine yapılan füze saldırısı sonucu 6 kişi öldü
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı
FOTO FOKUS
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ