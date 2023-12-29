Trabzonspor'u yoğun bir fikstür bekliyor

Trabzonspor'u ocak ayında yoğun bir maç takvimi bekliyor.

Bordo mavililer, 6-28 Ocak tarihleri arasında 6'sı Trendyol Süper Lig'de 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 maça çıkacak. Trabzonspor, bu karşılaşmaların 4'ünü sahasında, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak.

Karadeniz ekibinin yoğun fikstürü 6 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Ardından erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Samsunspor maçından yalnızca 3 gün sonra bordo mavililer, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Antalya dönüşü üst üste 2 maça taraftarı önünde çıkacak.

Bordo mavililer önce Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Sadece 3 gün sonra dev bir maça çıkacak olan Trabzonspor'un rakibi bu kez Galatasaray olacak.

Bordo mavililer bu yoğun periyodu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ve sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçlarıyla tamamlayacak.