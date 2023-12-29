Depremzede kick boksçu Ali Pusat'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Malatya'da yaşayan 14 yaşındaki milli sporcu Ali Pusat Doğan, dört yıl önce başladığı kick boksta önemli aşama kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar alıp yıkılması nedeniyle dedesiyle bir süre çadırda kalan ve antrenmanlarını parkta sürdüren Doğan, temmuz ayında Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yıldızlar 42 kiloda altın madalya kazandı.

Ağustos ayında İstanbul'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'na da katılan Doğan, burada ise çeyrek finalde elendi.

Başarısını sürdürmek isteyen Ali Pusat, uluslararası şampiyonalardan altın madalyayla dönmek için antrenmanlarını 5 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ali Pusat Doğan, spora babasının teşvikiyle başladığını söyledi.

Kısa sürede kendini geliştirdiğini anlatan Doğan, bu yıl katıldığı ulusal şampiyonalarda birer altın ve gümüş madalya kazandığını ifade etti.

Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremde evlerinin ağır hasar alıp yıkıldığını anımsattı.

"Depremden önce antrenmanlarımı düzenli yapıyordum ancak sonrasında zorluklar yaşadım. Evimiz yıkıldığı için Ankara'ya gittim, orada uygun salon bulamadığım için tekrar Malatya'ya döndüm, dedemle birlikte çadırda kaldım. Salonumuzda depremzedeler kaldığı için çalışamadık ve dışarıda, yağmurda, parklarda antrenman yaptık. 1,5-2 ay çadırda kaldım."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Hedefim Avrupa'da altın madalya almak"

Doğan, olumsuz şartlara rağmen antrenmanlarda döktüğü terin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığının altını çizdi.

"Çadırda, sokakta, yeri geldi yağmurun altında antrenman yaptım ve depremden sonra katıldığım müsabakada Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ettim. Bundan sonraki hedefim bir daha milli takıma seçilerek Avrupa'da altın madalya almak. Sonrasında dünya şampiyonasına katılarak, derece elde etmek."

Doğan, haftada 4 gün antrenman yaptığını aktararak, artık salonda çalışma imkanı olduğu için hazırlandığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

"Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Doğan'ın antrenörü Yakup Yiğit ise sporcusunun yetenekli olduğunu belirtti.

"Ali Pusat bir ara sporu bırakmak istedi ancak mani oldum çünkü ahlak ve yetenek açısından Ali Pusat'ı beğeniyordum. Deprem araya girdi, evi yıkıldı. Ailesi Ankara'da kaldı, kendisi burada çadırda yaşadı. Sokakta karda kışta, zorlu antrenmanlar yaptık. Depremden sonra Türkiye şampiyonu oldu, bizi gururlandırdı. Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi. Bundan sonraki süreçte sporcumuzun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."