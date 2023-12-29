Beşiktaş'ta Chamberlain'in sözleşmesi dondurulabilir

Beşiktaş’ta kadro planlaması sürüyor. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba yoğun mesai harcıyor. Yabancı futbolcu sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Alex Oxlade Chamberlain’in ligin ikinci yarısında sözleşmesi dondurulabilir. Samet Aybaba, İngiliz oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.

Kadro dışı bırakılan isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Eric Bailly’e yurt içi ve yurt dışından teklif var. Fildişili savunmacının ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Aboubakar ve Onana'ya teklif var

Aboubakar ve Onana'ya da teklifler olduğu gelen haberler arasında.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 11 gol atan deneyimli santrfor için Arap yarım adasından birçok takımın ilgisi olduğu ifade edildi. Onana içinse Fransa 2. liginden takımların kiralamak için teklif yapmaya hazırlanıyor.