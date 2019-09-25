Deniz Atalay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“İstifadan haberdar değildik. Bilgimiz yoktu. Başkanın yaşadığı rahatsızlığın patlama noktası olarak değerlendiriyoruz. Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz başkanın devam etmesi. Başkana haksız tepkiler oluştu. Duyarlı Beşiktaş taraftarlarının karşı tepki göstermelerini bekliyorum. Başkan şu an çok üzgün. Kırgınlığı devam ediyor"

“2012’de sıkıntılı bir kulüp devraldık. 19’da CAS’ta dava, 400 icra davası vardı. Başkan değil yönetici bile bulmak zordu. Kayyum endişesi vardı. O süreçten aldık ve buralara getirdik. Stadımıza kavuştuk, şampiyonluklar yaşadık. Avrupa’da ciddi başarı elde ettik."

“Hepimiz şaşkınız”

“Bizim taraftarımız dünyanın en vefakar, cefakar taraftarıdır. Taraftarımızda paralar nerede diye bir algı oluştu. Tepki gösterilebilir. Tepkiler özellikle başkana yönelik, haysiyetine namusuna yönelik olursa bu durum kabul edilebilir değildir. Gerçek Beşiktaşlıların yaptığına inanmıyorum. Başkan da bu kararı düşündü. Hepimiz şaşkınız. Fikret Orman çıtayı çok yükseltti. Süleyman Seba’dan sonra en başarılı başkanlardan biri"

“Taraftar Orman’ın bu mesajını almalı”

“Devam etmesi yönünde büyük baskı var. Telefonda insanlar ağlıyor, buraya gelip ağlayanlar var. Taraftarımızın bu mesajı alması lazım. Hakaret ederek bu iş olmaz. Değerli büyükler de bu duruma müdahil olmalı. Acil toplantılarla bu haksız eleştirilere tepki göstermeliler ki bundan sonra bu durum gelenek olmasın. Başkanın bu kararından sonra kesin kulisler oldu. Medyada enkaz edebiyatları başladı. Camianın Fikret Orman’a destek çıkması gerekiyor”

"Takım daha iyi olacak"

“Taraftarımızın endişe etmesine gerek yok. Rakiplerimizle büyük fark yok. Hocamız dün akşam bilgileri verdi. Bu sezon ligde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Takım daha iyi olacak”

Kaynak: TRT SPOR