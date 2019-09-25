Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş derbilerine sahne olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe

28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Dev maçta Çakır'ın yardımcıları, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Zorbay Küçük oldu.

Karşılaşmanın VAR hakemleri ise şöyle:

Kritik derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy (AVAR)

Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Beşiktaş arasında 29 Eylül Pazar günü oynanacak derbide ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz ve Caner Ak yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemleri ise şöyle:

Mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR hakemleri de Burak Şeker ve İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.

Kaynak: TRT SPOR