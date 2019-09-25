Derbilerin hakemleri belli oldu25 Eylül 2019 Çarşamba 17:15 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:34
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş derbilerine sahne olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe
28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Dev maçta Çakır'ın yardımcıları, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Zorbay Küçük oldu.
Karşılaşmanın VAR hakemleri ise şöyle:
Kritik derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.
Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy (AVAR)
Trabzonspor - Beşiktaş
Trabzonspor - Beşiktaş arasında 29 Eylül Pazar günü oynanacak derbide ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz ve Caner Ak yapacak.
Karşılaşmanın VAR hakemleri ise şöyle:
Mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR hakemleri de Burak Şeker ve İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.
Kaynak: TRT SPOR