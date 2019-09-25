Spor
Kennedy tekrar Pınar Karşıyaka'da25 Eylül 2019 Çarşamba 15:57 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
Yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu David John Kennedy'yi kadrosuna kattı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Pınar Karşıyaka David John Kennedy basketbol