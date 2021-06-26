Turnuvada son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı.

Kasper Dolberg, 27. dakikada ceza sahası dışından köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.

Dolberg, 48. dakikada tekrar sahneye çıktı. Topla hareketlenen Martin Braithwaite, sağ kanattan ceza alanına girdi.

Braithwaite'in yerden gönderdiği topu Galler savunması uzaklaştıramadı. Önünde bulduğu topu filelere gönderen Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.

Danimarka, 88. dakikada farkı üçe çıkardı. Joakim Maehle, ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte topu kontrol etti.

Maehle, yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Braithwaite, 90+4. dakikada ceza alanında rakibini geçerek yaptığı vuruşla golü buldu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Bu golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Danimarka, çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Galler'de Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Müsabakada başka gol olmadı ve Danimarka Galler’i 4-0 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.

Danimarka, çeyrek final turunda 3 Temmuz Cumartesi günü Hollanda-Çekya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.