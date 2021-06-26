Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Berna Gözbaşı için tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında, Berna Gözbaşı'nın yeni dönemini kutladı.
"Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hes Kablo Kayserispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Spor Toto Süper Lig'in tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'ya, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemde başarılar diliyorum."
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