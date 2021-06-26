Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W15 Antalya Series turnuvasında Başak Eraydın ile Macar partneri Amarissa Kiara Toth, çiftler finalinde ABD'li Jessie Aney-Christina Rosca ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 4-6, 6-1 ve 10-7'lik sonuçlarla kazanan Başak-Toth çifti, şampiyon oldu.