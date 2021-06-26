Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.
KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.
Tekinbaş, Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade etti.
"Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda."
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