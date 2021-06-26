Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen genel kurulda yeniden başkan seçilen Berna Gözbaşı, kongrede yaptığı konuşmada, büyük bir sevgiyle bağlandığı Kayserispor'un yaklaşık 1,5 yıldan beri başkanlığını yapma onurunu ve gururunu taşıdığını söyledi.

Genel kurulda kendisini yeniden bu önemli göreve getiren tüm kongre üyelerine teşekkür eden Gözbaşı, Süper Lig'in ilk ve tek kadın başkanı olması nedeniyle kamuoyunun tüm ilgisinin Kayserispor'a yoğunlaştığını belirtti.

Gözbaşı, kadın başkan olarak hem şehri hem de ülkeyi temsil ettiğini, kadınlara iyi bir rol model olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.

Gözbaşı, özellikle son dönemde, "tesadüfen ligde kaldınız" gibi söylemlerin kendisini üzdüğünü aktardı.

Gözbaşı, önceki dönemlerden gelen, bir Anadolu kulübüne göre devasa borcun kulübün gelirleriyle ödenmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Gözbaşı, ciddi miktarda bağışta bulunduğunu belirtti.

"Geçmiş başkanlarımız ve diğer kulüp başkanlarının da alması gereken sorumluluklarla örnek olmasını diliyorum. Yaptığım hatırı sayılır maddi yardımın yanında (transfer) tahtamız halen kapalı. Bu açmayacağımız anlamına gelmiyor. Bununla ilgili ben yine ciddi katkı vereceğim, buradan bildirmek istiyorum ama tekrar ediyorum, bu sadece bir kişiyle olacak şey değil. Bu kulübü ayakta tutmak için Eskişehirspor, Karabükspor, Sakaryaspor'un durumuna düşmemek için kenti layık olduğu Süper Lig'de tutmak için bu dakikadan itibaren bütün mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı kulübün onursal başkanı Mehmet Özhaseki de kongrede okunan mesajında, gözbebekleri, şehrin marka değeri Kayserispor'un olağan genel kurulunun kent ve tüm sporseverler adına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Yönetimde görev alan ve Kayserispor için gayret veren, emek harcayan başta başkan Gözbaşı olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür eden Özhaseki, yeni görev alacak yönetimi kutladı.

Gözbaşı'nın yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve üyeler katıldı.