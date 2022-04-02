Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11'inci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve turnuvada madalya kazanan diğer güreşçileri kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı ülkemize yaşattıkları gurur için gönülden kutluyorum."